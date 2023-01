Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : 2 offres spéciales pour les abonnés Freebox, lancement de 3 replays

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Trois nouveaux replays de France Télévisions débarquent sur les Freebox : France 3 Régions, Franceinfo, La 1ère. Tous sont à retrouver au sein du service de rattrapage France.TV. Plus d’infos…

Free offre désormais Disney+ pendant 3 mois à ses nouveaux et anciens abonnés Freebox Pop et Delta. Plus d’infos…

Oqee : après avoir lancé les favoris sur Oqee il y a une dizaines de jours, Free débloque le mode paysage sur les mobiles Android. Plus d’infos…

Nouvelle offre Canal+ Séries pour les abonné existants Freebox Révolution, Delta et Pop, 3 mois sont désormais offerts. Plus d’infos…

Canal+ fait tester en avant-première une nouvelle version sur Freebox Révolution, Delta et mini 4K. Plus d’infos…

Abonnés Freebox avec TV by Canal : vous pouvez désormais tester myCanal sur Mac. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

La flotte mobile de Free Pro s’enrichit. A partir de la 6ème ligne souscrite, le forfait Free Pro 5G passe à 9,99€ HT/mois. Plus d’infos…

Free Mobile : le nombre de communes disposant de débits supérieurs à 500 Mbits/s bondit. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Madelen : la plateforme de l’INA va débarquer sur les Freebox lors du 1er semestre. Plus d’infos…

Peering : Free rejoint un nouveau point d’échange internet, France-IX. De quoi lui permettre d’échanger du trafic directement avec les réseaux d’autres opérateurs, membres ou potentiels partenaires (data centers, prestataires techniques, acteurs publics, grands comptes privés), Plus d’infos…

Free s’engage auprès de l’Arcep pour remettre en état certains de ses réseaux fibre. Ces derniers, concernant “beaucoup moins de ligne” que d’autres réseaux remis en cause comme chez XP-Fibre ou Altitude, ont fait l’objet d’un plan de reprise de la part de l’opérateur. L’Arcep a été notifié hier de ce plan concernant ces réseaux situés en région parisienne, notamment à Sarcelles. Plus d’infos…

