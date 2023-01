Peering : Free rejoint un nouveau point d’échange internet

Free est un nouveau membre de France-IX.

Créé par Akamai, Jaguar Network (Iliad), Neo Telecoms et Interxion en 2010, le point d’échange internet français France-IX se dote d’un nouveau membre, et pas n’importe lequel, puisqu’il s’agit de Free. Plusieurs internautes adeptes du peering n’ont pas manqué de le constater sur Twitter.

Si pour l’heure, il paraît bien difficile de connaître les ambitions du FAI, ce point d’échange Internet basé à Paris, Marseille ou encore Lyon, devrait lui permettre comme son nom l’indique d’échanger du trafic directement avec les réseaux d’autres opérateurs, membres ou potentiels partenaires (data centers, prestataires techniques, acteurs publics, grands comptes privés), selon des accords dits de “peering”. Ces liens directs évitent aux données de transiter par des chemins moins performants. La transaction est plus rapide, de quoi améliorer la qualité de service pour l’utilisateur final.

Free qui débarque enfin sur FranceIX ? 🤨 pic.twitter.com/w7QQ4Zp62D — Pingex (Raphaël) (@PingexWasTaken) January 24, 2023

Le peering et les points d’échange offrent ainsi plusieurs avantages comme une baisse des coûts de transit IP et une optimisation des coûts d’infrastructure. La latence est également réduite, alors que le contrôle du routage et la résilience de la connectivité sont améliorés.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox