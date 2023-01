Free annonce offrir un nouveau contenu à ses abonnés Freebox

Découvrez gratuitement l’émission mensuelle spécialisée dans le cinêma de genre de FILMO, directement dans L’Aktu Free.

Disponible sur les Freebox, les service français de vidéo à la demande Filmo propose de découvrir gratuitement sur L’Aktu Free l’un de ses programmes en partenariat avec l’opérateur. Tous abonnés Freebox peuvent dès aujourd’hui découvrir Le Bistro de l’Horreur, une émission mensuelle de Filmo spécialisée dans le cinéma de genre et déconseillée aux moins de 12 ans. Dans ce numéro du mois de décembre , le« Body Horror » est à l’honneur, de quoi décortiquer les raisons de tous ces abus de chairs meurtries. Plusieurs films à retrouver dans l’abonnement Filmo, seront passés au rayon x comme Ebola Syndrome, Under the Skin, Soif de Sang, Body Melt ou encore Corruption.

Pour les abonnés Freebox Pop, retrouvez L’Aktu Free sur la page d’accueil Android et « Rubrique > Applications Free ». N’hésitez pas à redémarrer votre Freebox si celui-ci n’apparaît pas dans cette rubrique. Récemment, les rubriques du service ont été revues pour mieux informer les abonnés de l’actualité de l’opérateur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox