Les points forts mis en avant pour le rachat de la fréquence de M6 par Xavier Niel

Dans le cadre de la possible reprise de la fréquence de M6, NJJ Group a dévoilé quatre “caractéristiques fortes” pour son projet SIX.

C’est officiel depuis lundi, Xavier Niel essaie de lancer sa chaîne pour remplacer celle du groupe Bertelsmann dans le cadre de l’appel d’offres de fréquences devant aboutir en mars prochain. En attendant une consultation prévue pour le 15 février prochain, la filiale en charge du projet a dévoilé les points forts de sa proposition.

Dans un communiqué, NJJ Projet 5523 affirme ainsi que “SIX” entend proposer une programmation “riche en création patrimoniale de première partie de soirée avec une grande attention portée à l’indépendance des producteurs et à la diversité de la création“. De plus, le projet n’omet pas l’information et le débat public qui sont qualifiés de “très présents dans la grille” et reposant sur “une direction de l’information dont l’indépendance est structurellement assurée”

Le remplaçant potentiel de M6 entend également “être un partenaire de la création musicale dans toute sa diversité” tout en promettant un “niveau élevé” d’engagements de financement dans la production audiovisuelle et cinématographique. Cela doit être garantir avec des “minimums d’investissement” explique la firme dans son communiqué. Elle précise par ailleurs que le projet n’est valable que pour les canaux actuellement remis en jeu, en affirmant que “NJJ ’envisage donc pas de renouveler son intérêt en 2025 lors d’autres appels aux candidatures.” Avant de préciser que cela pourrait changer en cas de succès, NJJ pourrait alors chercher à renforcer son portefeuille de chaîne.

