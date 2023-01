Les augmentations de tarif chez Orange, Bouygues et SFR exaspèrent les abonnés

Les opérateurs avaient prévenu mais la pilule ne passe pas. De plus en plus d’abonnés découvrent la hausse de tarif appliquée en ce début d’année par Orange, SFR et Bouygues Telecom sur la plupart des offres.

Ce début d’année marque une période d’augmentation généralisée des tarifs pour la plupart des abonnés des trois opérateurs nationaux. En effet, Orange, SFR et Bouygues Telecom ont tous les trois annoncé compenser les hausses de coûts engendrés par le contexte économique actuel. L’annonce avait déjà fait réagir ceux en entend parler, mais sa concrétisation est désormais visible par les abonnés, qui voient de plus en plus des mails ou des encarts sur leurs factures les prévenant des frais supplémentaires. Univers Freebox vous propose ainsi un florilège de posts sur le réseau social Twitter où des abonnés s’expriment sur la question.

Chaque opérateur y va de son moyen pour informer les abonnés touchés par cette hausse de prix. La palme de la discrétion revient à SFR et Red by SFR qui pour sa part l’annonce dans un encart sur la facture et non via un mail directement envoyé aux abonnés. Un choix qui n’est pas au goût de tout le monde.

Sfr RED augmente le tarif de ses forfaits….un encart macroscopique dans la facture du mois précédent vous prévient. Pas très correct en terme de relation client — gimajula (@gimajula) January 20, 2023

Merci @SFR et @REDbySFR d'avoir augmenté le prix des forfaits téléphoniques et internet sans prévenir le consommateur. Même si la hausse est raisonée, elle mériterait d'être communiquée ! @SFR_SAV — Michaël Pilater (@mikapilater) January 23, 2023

jure toi aussi ? j'ai eu 69 centimes en plus et j'avais pas trouvé pourquoi, ils ont juste augmenté sans rien dire ? — Kévin⚡ (@Luxnocif_) January 20, 2023

Mais au-delà de la prévention, le caractère récurrent de ces augmentations qui n’ont pas attendu l’inflation pour apparaître agace également. La preuve avec cette pétition en ligne qui date de trois ans.

Bouygues Telecom: Augmentation abusive Bouygues Telecom – Signez la pétition ! https://t.co/sg4tNE4ymt via @ChangeFrance — picool (@picool21) January 23, 2023

Une mauvaise surprise qui peut également être exacerbée par le prix bas de base du forfait, si la hausse de 1€ peut paraître basse en terme de montant, elle peut représenter une part importante du forfait.

Et au fur et à mesure des augmentations, le forfait peut tout simplement ne plus rien avoir à voir avec l’offre initialement souscrite, comme le témoigne cet abonné.

Au départ à 1,99€/mois il y a plusieurs années, voici que mon abonnement est arrivé à 11,99€ ! Ça s’arrête quand @bouyguestelecom pic.twitter.com/nbCmQBoy5K — Quentin (@Quentin_Dubosq) January 24, 2023

D’autant plus que dans beaucoup de foyers, il ne s’agit pas que d’une seule offre qui est concernée.

Bjr @SFR , l'ensemble des forfaits de ma famille ont été augmenté.

Je n ai accepté aucune augmentation (je fais attention à vos emails, je clique non à chaque fois).

Pourriez vous me dire dans quelle newsletter, mon contrat a changé ?! — M (@M___________56) January 25, 2023

Et avoir différents opérateurs selon la connexion, fixe ou mobile, ne préserve pas de l’inquiétude.

Ta vu ça ! D'autant plus que juste avant cette augmentation ils avaient déjà augmenté de 3€ en passant de 10 à 13€ ! Je crains que mon abonnement internet chez Orange augmente également.. — ✝️🇦🇲 (@jeje_Kotchian) January 20, 2023

D’autres subissent cette hausse mais ne se sentent pas forcément de changer d’opérateur, par souci de confort de leur expérience client.

Mon forfait open d'Orange qui augmente de 2€ à cause de la hausse du prix de l'énergie, j'ai tellement de pognon à dépenser 😭 . En vrai, chez Orange je n'ai jamais eu aucun problème alors ça me rend frileuse d'aller ailleurs. 🤷🏻‍♀️ — Sainte Sarah 🦓 patronne du bon voisinage (@Vicky_Thea_) January 18, 2023

Free est le seul épargné par cette vague de critiques pour une bonne raison : l’opérateur est le seul à choisir de ne pas toucher au tarif de ses offres mobiles historiques. Certains internautes le dressent ainsi en exemple.

@Orange_conseil @orange @SFR @SFR_SAV @bouyguestelecom vous devriez en faire autant sauf si vous souhaitez qu’on aille chez @free @freemobile Peu importe la qualité du réseau c’est la même grosso merdo et le service est pareil. Donc autant aller au moins cher 😜 pic.twitter.com/Mnchtrdf9d — Nano Cartaginese (@NanoNoWOO) January 25, 2023

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox