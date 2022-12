Bouygues Telecom et SFR prévoient également une hausse des prix pour les abonnés en 2023 mais pas Free

Dans un contexte inflationniste, Orange n’est pas le seul à répercuter les coûts supplémentaires sur ses abonnés.

Si l’opérateur historique a clairement annoncé la couleur pour ses abonnés en 2023 avec une hausse de tarif de 1 à 2€ selon les offres, les abonnés Bouygues et SFR ne seront pas épargnés. Seul Free affirme qu’il ne touchera pas à ses tarifs.

La faute à un contexte économique difficile, Orange annonce notamment être « directement impacté par une forte hausse de ses coûts d’exploitation, notamment concernant l’énergie, l’approvisionnement et les matériaux » avec une hausse attendue “de plus de 120%” . SFR et Bouygues ont déjà lancé des augmentations liées à la situation actuelle mais ne s’arrêteront pas là.

En effet, les clients Bouygues Telecom verront leur facture prendre entre 1 et 3 euros selon leur offre. Ces augmentations seront mises en place dès la fin du mois de janvier. A titre d’exemple, un abonné Bbox fit, l’offre la moins chère de l’opérateur, paiera deux euros supplémentaires tandis qu’un abonné au forfait B&You à 4.99€/mois devra payer trois euros de plus.

Chez SFR, la hausse est prévue pour la plupart des offres fixes, internet et mobile avec une hausse comprise entre 0.69€ et 0.99€/mois. L’opérateur explique cela par « la hausse généralisée des coûts constitutifs du prix de votre service (composants électroniques, matières premières, logistique) ». A noter qu’en cas d’augmentation de la part de votre opérateur, le code de la consommation permet de résilier son contrat sans frais et sans paiement des mois restants dus dans les quatre mois suivant la réception du courrier ou de l’e-mail l’informant du changement de prix.

Free fait figure d’exception ici et entend bien respecter ses engagements pris en début d’année. « Nous avons pris l’engagement de ne pas toucher au prix de ces forfaits pour les cinq prochaines années et nous sommes le seul opérateur à ne pas augmenter le prix de nos forfaits », explique une porte-parole du groupe. Les deux forfaits historiques ne varieront donc pas.

Source : Le Parisien

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox