Hausse de tarif : la majorité des clients Orange et Sosh touchés, les abonnés ADSL et Open en particulier

L’opérateur historique a apporté des précisions sur la hausse de prix annoncée en mars prochain pour ses abonnés. A quelques exceptions près, tous seront concernés mais les montants supplémentaires varient selon la situation.

La faute à l’inflation, encore une fois. Alors que des premiers mails annoncent la couleur à certains abonnés, Orange explique plus en détail les tenants et aboutissants de sa hausse de tarif généralisée prévue pour l’année prochaine.

Ainsi concrètement, deux situations se présentent : si vous êtes client mobile ou fibre chez Orange ou Sosh, une hausse de 1€ sera appliquée sur votre offre. C’est également le cas pour les abonnés ADSL chez Sosh.

En revanche les abonnés ADSL d’Orange et ceux ayant souscrit à une offre Open (box + mobile) subiront une hausse de forfait de 2€, à laquelle il faudra par ailleurs ajouter 1€ par ligne mobile. Chaque abonné sera prévenu au moins un mois avant l’application de cette hausse.

Quelques exceptions sont à prévoir : les clients d’une offre mobile subventionnée avec un engagement de 24 mois, ceux qui détiennent des forfaits mobiles « Let’s Go » (utilisés par les abonnés qui voyagent beaucoup en Europe) et les clients à l’offre sociale « Coup de pouce ». Quant aux nouveaux abonnés, la hausse ne sera pas appliquée avant un an après la souscription. Cependant, c’est bien la majorité du parc d’abonné de l’opérateur historique qui sont touchés.

Il se justifie cependant auprès de la Tribune en expliquant être « directement impacté par une forte hausse de ses coûts d’exploitation, notamment concernant l’énergie, l’approvisionnement et les matériaux » avec une hausse attendue “de plus de 120%” de sa facture d’énergie cette année. Orange précise par ailleurs que ces augmentations auraient été plus importantes s’ils avaient pris en compte toutes les hausses de coûts, en affirmant que “les prix de nos offres restent parmi les moins chers d’Europe“.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox