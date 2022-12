Le gouvernement envisage de faire baisser la résolution de Netflix et consorts pour soulager le réseau mobile

Une hypothèse actuellement discutée depuis le début de la semaine à Bercy à l’heure où toutes les idées pour économiser de l’énergie sont considérées.

Et si on passait à une moins bonne définition sur Netflix, Disney+ et compagnie ? Le numérique fait partie des secteurs sur lesquels le gouvernement pourrait pousser à faire des économies d’énergie. L’idée émerge d’un simple fait : aux heures de pointe, 80% du trafi de données fixes et mobiles provient des géants du streaming : Netflix, YouTube, Disney+ etc. En baissant la résolution, cela pourrait permettre une économie d’énergie pour les opérateurs.

L’idée présente également l’avantage d’éviter la saturation d’un réseau mobile qui risque de subir des délestages et ainsi le rendre plus disponible notamment pour les numéros d’urgence. Éviter un réseau surchargé était déjà la motivation première du gouvernement lors du premier confinement en mars 2020. C’était pour cette raison que Disney+ avait d’ailleurs retardé son lancement de quelques semaines. Cependant, cette mesure n’avait pas vraiment influé la consommation énergétique des réseaux.

Cependant, «réduire le volume de données transportées aurait un impact sur les réseaux mobiles, explique un opérateur télécoms, sans donner de chiffres exactes. Cela nous permettrait d’éteindre certaines antennes, notamment la nuit, et donc de réduire la consommation d’électricité». Sur le fixe, l’effet reste très marginal une fois le réseau dimensionné pour un certain volume. Mais la question est donc posée, notamment alors que les opérateurs affirment surdimensionner leurs réseaux et leurs infrastructures pour supporter l’afflux de données de Netflix et compagnie.

Source : Le Figaro

