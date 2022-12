Freebox Connect : réveiller à distance un appareil éteint est désormais possible pour tous sur les iPhone

Au lendemain du déploiement d’une version bêta, l’application officielle pour gérer au mieux ses paramètres WiFi se dote d’une mise à jour grand public sur iOS. Le Wake On LAN ou encore la possibilité d’attribuer des IP fixes à vos appareils sont à portée de clics.

Deux semaines après la version Android, l’application Freebox se dote de nouveautés sur iOS. Dans cette nouvelle version 1.13 disponible pour tous les abonnés Freebox disposant d’un iPhone, il est possible d’accéder à de nouvelles des fonctionnalités réseau depuis le menu situé en haut de la vue Réseau dans “Paramètres réseau avancés”.

Il s’agit d’une nouvelle rubrique pour les utilisateurs avertis. Dans celle-ci, trois fonctionnalités font leur apparition.

La première “Wake-on-Lan”, est un standard des réseaux Ethernet qui permet de réveiller à distance un serveur ou un appareil compatible qui s’affichera dans la liste.

Deuxième nouveauté, la redirection de port permet de “communiquer depuis internet avec un appareil précis de votre réseau, comme un serveur de jeu”, indique l’opérateur. Pour ce faire, il suffira de cliquer sur “ajouter une redirection”, et de faire une sélection dans la liste des appareils ou de saisir une adresse IP;

Autre évolution, il est désormais possible de modifier la plage d’adresses dans laquelle les IP sont choisies par votre DHCP et d’attribuer vos IPfixes à vos appareils via des baux statiques. Il vous sera demandé de faire une sélection dans la liste des appareils ou de saisir une adresse MAC.

Freebox Connect est l’application mobile incontournable dédiée aux abonnés Freebox souhaitant gérer simplement leur WiFi grâce à une kyrielle de fonctionnalités comme vérifier l’état de vos équipements, partager ou suspendre votre WiFi voire de planifier des coupures.

