Braquage à main armée dans une boutique Bouygues Telecom, une trentaine d’iPhone volés

Troisième braquage d’une boutique dans la même zone en quelques mois, cette fois les malfrats s’en sont pris à Bouygues Telecom.

L’incident s’est tenu mercredi matin dans la boutique Bouygues située au 72 avenue des Termes à Paris, dans le XVIIe arrondissement. Deux braqueurs sont arrivés en milieu de matinée, vers 10h40 et ont directement attaqué la boutique avec un casque pour dissimuler leur visage.

“Ils ont exhibé une arme de poing – un revolver – et se sont emparés d’une trentaine de téléphones neufs, uniquement des iPhone”, explique une source d’Actu17.Ils sont ensuite repartis sur leur scooter avec leur butin, sans qu’aucun coup de feu n’ait été tiré et aucun blessé n’est ainsi à déplorer.

Ce n’est pas la première fois que le secteur est visé par ce type d’attaque, puisqu’une boutique SFR située juste à côté a déjà subi un braquage en octobre dernier et un second il y a un mois. Encore une fois, le butin ciblé était des iPhone, plus faciles à revendre à prix assez élevé. Une boutique Bouygues Telecom a également été la cible d’un vol à main armée dans le XVIe arrondissement de paris.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox