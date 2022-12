Freebox TV : une chaîne gratuite va devenir 20 Minutes TV

La chaîne IDF1 deviendra 20 Minutes TV dès le 19 mars prochain.

L’Arcom a fait son choix. Après avoir auditionné deux candidats à la reprise de la fréquence d’IDF1, l’ex-CSA a choisi ce 14 décembre le projet du groupe Rossel nouveau propriétaire de la chaîne de la TNT francilienne qui sollicitait un renouvellement de sa licence. Ce dernier a proposé un dossier plus convaincant que son rival Médiaschool, qui souhaitait lancer une chaîne basée sur le luxe appelée Capital Luxe.

L’objectif affiché est une refonte totale de la chaîne IDF1 illustrée par changement de nom dès le 19 mars 2023, la chaîne deviendra alors 20 Minutes TV. Cette nouvelle appellation reprend celle du quotidien gratuit détenu par le même groupe. Il faudra donc d’attendre à une programmation liée à l’actualité.

IDF1 es aujourd’hui disponible sur canal 32 de la TNT in Ile-de-France, mais aussi sur les Freebox (canal 910), Livebox (349), Bbox (300) et SFR box (461). C’est une chaîne familiale, de divertissement et de proximité, proposant des séries françaises cultes, des télénovelas et des émissions de service et de variétés proches du public.

Source : Alloforfait

