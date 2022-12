Clin d’oeil : Reef, le faux ennemi de Free lance un vrai concours

Qui veut un pull de Noël officiel de Reef ?

Reef n’offre pas Disney+ comme Free pour Noël mais chercher à vous dorloter avec son sublime pull de Noël. Pour tenter d’en recevoir un, l’opérateur factice vous demande simplement de retweeter son post, un tirage au sort aura lieu lundi prochain. Pour que votre participation soit bien prise en compte, assurez-vous de suivre @reef_telecom. Et comme Reef est généreux, il vous donne également accès à son calendrier de l’Aven hilarant fait maison.

All I want for Christmas is… mon pull de Noël Reef 🎄🎅

RT pour tenter de le recevoir ! 🎁

🍀 Tirage au sort lundi 19 décembre. pic.twitter.com/ZCYZBcU7Bs

— Reef ☎️ (@reef_telecom) December 16, 2022