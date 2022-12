Débits, fibre et mobile : l’Arcep met à jour toutes ses cartes

Pour savoir les débits proposés par les opérateurs à votre porte mais aussi où en est la fibre, le régulateur vient d’actualiser ses données de ses outils “Ma connexion Internet”, et “Carte Fibre”.

Les infos utiles vous concernant en matière de réseau fixe s’y trouvent. L’Arcep met à jour le site « Ma connexion internet » et les infographies départementales des bon haut débit et très haut débit et régionales avec les données du troisième trimestre 2022. Le site rassemble sous forme de cartes toutes les informations sur les débits proposés par les opérateurs, pour l’ensemble des technologies de l’internet fixe, en France métropolitaine et en outre-mer.

Un peu plus tôt ce mois-ci, le régulateur a également actualisé sa carte interactive du déploiement de la fibre en France. Accessible au grand public à l’adresse cartefibre.arcep.fr, celle-ci permet de savoir si vous êtes éligible ou non à l’Internet très haut débit via une visualisation de la couverture dans votre commune. C’est aussi un moyen de voir qui déploie le FTTH dans votre zone. Les données comptabilisées prennent désormais en compte les foyers éligibles au 31 septembre 2022, la prochaine mise à jour est prévue le 09 mars 2023 pour quatrième trimestre.

Dans le même temps, l’Arcep a publié le 15 décembre les données de couverture mobile 4G/5G au troisième trimestre 2022, en métropole et en outre-mer. Sur son outil monreseaumobile.arcep.fr, il est désormais possible de consulter les sites 5G à la Réunion, les cartes et les taux de couverture 4G sont également mis à jour.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox