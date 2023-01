Free Mobile : le nombre de communes disposant de débits supérieurs à 500 Mbits/s bondit

Notre partenaire RNC Mobile publie son observatoire des performances du réseau Free Mobile en 2022.

Depuis l’été 2017, l’application RNC Mobile, disponible sur Android via le Play Store, permet d’alimenter une banque de données de mesures de débits. De quoi exploiter cette base d’informations afin d’évaluer les performances du réseau de Free Mobile en 3G, 4G, 5G et en itinérance Orange.

Premier enseignement, les trois fréquences 4G déployées par l’opérateur depuis plusieurs années (700 MHz, 1800 MHz et 2600 MHz) permettent à 98% des installations de délivrer des débits au moins en 4G++ (3CA). Le déploiement de la quatrième bande (2100 MHz) “étant assez récent , les débits correspondant au 4G+++ (4CA), n’atteignent que 42 % en fin d’année 2022”.

Par ailleurs, la part des équipements modernisés pour apporter la 5G est passée de 34 % à 77 % des sites actifs (hors zone blanche) en l’espace de 2 ans. Le nombre de sites disposant de la fréquence 3,5 GHz a été multiplié par 10 (2 à 20%).

Autre évolution notable, 57% des sites 5G 700MHz peuvent aujourd’hui accueillir la bande 3,5GHz “car ils sont déjà migrés sur la gamme Nokia Airscale nécessaire à la réception de la 5G. La part des installations équipées en 5G boostées par l’ajout d’une bande de 70 MHz a été multipliée par 4 en deux ans (de 6,5% à 26,2%)”, précise RNC Mobile.

Pour les abonnés 4G de Free Mobile, il est à noter que 98 % des antennes hors zone blanche peuvent délivrer théoriquement 441 Mbps avec un mobile 4G (sans 2100 MHz). Le débit peut grimper à 587 Mbps avec un mobile sur 42% des sites (bande 2100 MHz passée à 15 MHz). “En zone blanche, les équipements ne disposent que de deux fréquences non agrégables de 20 MHz. Le débit théorique reste donc limité à 196 Mbps pour un utilisateur”, apprend-on.

S’agissant des abonnés 5G équipés d’un terminal compatible, le débit maximal théorique est de 1189 Mbps (en MIMO2x2), voire 1793 Mbps (en MIMO4x4) sur plus de 22 % des installations (avec bande n78).

Évolution des mesures de débit 4G

Les mesures de débit réalisées en 4G (hors zone blanche) ne représentent plus que 47313 valeurs annuelles indique RNC Mobile, soit 40,6 % des tests en 2022 contre 56,8 % en 2021. Les débits descendants moyens restent stables jusqu’à la médiane qui évolue un peu (+7%). Constat, les 100 Mbps ajoutés grâce à l’apport de la fréquence 2100 MHZ à l’agrégation 4G sur une largeur de 10 MHz se fait sentir de manière significative sur les débits descendants. A contrario, les débits montants moyens semblent s’être légèrement détériorés en 2022.

La médiane a fortement progressé depuis le lancement effectif de la 5G au premier trimestre 2021. On passe d’une valeur de 174 Mbps à 343 Mbps, soit une progression de +97%. Si l’on intéresse aux mesures de débits qui sont encadrées par le premier et le dernier quartile, on constate qu’elles ont progressé de 67% pour le quart supérieur de l’échantillon et de 128% pour le quart inférieur. Par construction, ce sont donc maintenant 50 % des mesures qui sont contenues dans la fourchette 185-535 Mbps contre 81-320 Mbps en 2021.

Et les débits 5G ?

Selon RNC Mobile, “la médiane a fortement progressé depuis le lancement effectif de la 5G au premier trimestre 2021. On passe d’une valeur de 174 Mbps à 343 Mbps, soit une progression de +97%”. Aujourd’hui, 50 % des mesures sont contenues dans la fourchette 185-535 Mbps contre 81-320 Mbps en 2021.

Sur les 19399 mesures dépassant les 500 Mbps en 2022, 19209 ont été réalisées en 5G contre 190 en 4G. 746 communes ont bénéficié d’au moins une mesure de débits descendants supérieure à 500 Mbps, soit trois fois plus que l’année précédente. Vous pouvez retrouver l’observatoire complet à cette adresse.

