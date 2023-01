Quand un opérateur virtuel se met lui aussi à augmenter la facture de ses abonnés mobile

Racheté fin 2020 par Bouygues Telecom, NRJ Mobile commence à user des mêmes pratiques : augmenter le prix de des forfaits de ses abonnés contre plus de data.

Depuis le début de l’année, SFR, Bouygues Telecom et Orange commencent à augmenter leur tarif en raison du contexte inflationniste actuel et de la hausse des coûts de production de leurs produits et services. De quoi faire des émules puisque NRJ Mobile annonce actuellement à certains abonnés que le tarif de leur forfait va grimper prochainement de 2€ en l’échange de 40 Go de data supplémentaires. Si la raison n’est pas évoquée, cette pratique s’apparente à celle déjà utilisée par B&YOu et Red by SFR depuis plusieurs années. Légale mais dérangeant, cette approche commerciale vise à augmenter le revenu moyen par abonné des opérateurs. Il est possible de refuser la modification de l’offre en cliquant sur un lien intégré dans le mail, mais encore faut-il avoir lu le dit courriel.

Comme Auchan Telecom et Cdiscount Mobile, la marque NRJ Mobile appartient à l’opérateur Euro Information Telecom, devenu filiale du groupe Bouygues Telecom en décembre 2020 et comptant plus de 2 millions de clients.

Selon la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les opérateurs ont le droit d’augmenter le prix des forfaits en respectant deux conditions. La première : prévenir un mois avant par courrier ou courriel. La seconde : l’amélioration de l’abonnement doit concerner seulement des services ayant trait aux télécoms comme les SMS illimités, plus de data ou un meilleur débit. En revanche, ils ne peuvent en aucun cas augmenter le prix du forfait pour une autre raison comme “une option musique, option télé, abonnement à un livre”. En cas d’augmentation pour un autre motif, l’abonné peut signaler cette hausse de forfait sur la plate-forme SignalConso mise en place par la Répression des fraudes. Sa situation sera alors examinée. Lors du lancement de la plate-forme, l’autorité a affirmé que les entreprises ayant reçu plusieurs signalements sans réagir seront dans leur viseur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox