Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : augmentation automatique du débit 4G des abonnés mobile, l’opérateur lance des mises à jour

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Free intègre la boutique Samsung TV dans son application Freebox – Espace Abonné sur iOS pour le moment. Une nouvelle mise à jour 1.1.3 est disponible. Plus d’infos…

Oqee corrige un bug gênant pour les abonnés Freebox dans la version Apple TV via une mise à jour 1.18.1. “L’erreur produite lors du chargement des données relatives à l’application”de l’histoire ancienne. Plus d’infos…

Freebox TV : Benshi le nouveau service de VOD 100% jeunesse 100% cinéma désormais offert pendant 30 jours. Plus d’infos…

Free teste une amélioration sur son application Freebox Files avant un lancement pour tous : les fichiers peuvent s’afficher dorénavant en mode grille. Plus d’infos…

Freebox Pop et mini 4K : les fans de la série Un Gars Une Fille sont servis, une chaîne dédiée débarque sur Pluto TV avec un mois de retard. Plus d’infos…

Abonnés Freebox : vous pouvez profiter sur l’Aktu Free du 1er épisode de la nouvelle série de Canal+, Paris Police 1905. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free Mobile booste le débit de sa 4G pour ses abonnés un peu partout en France à grâce au passage à 15 MHz sur la fréquence 2100 MHz.Plus d’infos…

L’application Free Ligue 1 désormais incluse dans le forfait Free Caraïbe 120 Go à 9,99€/mois. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Nous vous annoncions la semaine dernière que plusieurs chaînes étaient actuellement offertes sur Freebox TV, et que beaucoup d’autres le seraient durant le mois de janvier, comme par exemple Téva, MCM, Canal J, etc. A celles-ci va s’ajouter à compter du 1er janvier la chaîne Disney Channel, disponible sur le canal 49 de Freebox. Plus d’infos…

C’est parti pour DataX, la nouvelle plateforme data d’Iliad. Le groupe lance les recrutements avec l’objectif de disposer d’une équipe de 10 collaborateurs en 2023. Divers points seront abordés comme le ciblage des offres commerciales et la qualité de service. Plus d’infos…

Abonnés Freebox Pop, mini 4K et Apple TV : une nouvelle chaîne dédiée à une série policière culte va débarquer sur Pluto TV : Starsky et Hutch. Plus d’infos…

Free Mobile augmentera automatiquement le débit de ses abonnés en région parisienne début 2023. Plus d’infos…

