Free : Oqee corrige un bug gênant pour les abonnés Freebox dans la version Apple TV via une mise à jour

“L’erreur produite lors du chargement des données relatives à l’application” empêchant les abonnés Freebox d’accéder à Oqee sur Apple TV, est corrigée.

Depuis plusieurs jours, les abonnés Freebox utilisant l’interface Oqee sur Apple TV son confrontés à un bug gênant, à savoir un retour quasi-systématique sur l’onglet “Pour vous”, mais aussi l’affichage d’un message d’erreur lors du lancement de l’application et du chargement des données. Il fallait alors cliquer sur “ressayer” à plusieurs reprises avant d’accéder à Oqee. Ce problème est désormais de l’histoire ancienne, les équipes de l’interface maison de Free ont annoncé sur Twitter le 20 décembre avoir déployé un correctif 1.18.1. Pour les abonnés toujours confrontés à ce bug, Oqee conseille de se rendre dans l’App Store de l’Apple TV et de forcer la mise à jour.

Bonjour, le souci est corrigé dans la version 1.18.1 🚀 Pour bénéficier de la dernière mise à jour de l'application allez dans l'App sorte et forcez la mise à jour d'OQEE by Free. Est-ce que votre souci est bien résolu ? -Gaëlle. — OQEE by Free (@OQEEbyFree) December 20, 2022

Avec l’interface TV Oqee by Free, tous les abonnés Freebox peuvent profiter de plus de 550 chaînes TV en direct dont 220 incluses et du Replay inclus ainsi que des fonctions avancées comme le contrôle du direct, start-over, l’enregistrement. Disponible sur Player Pop, Android TV, Smart TV Samsung, l’application l’est aussi en mobilité sur les smartphones.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox