New Deal : la généralisation de la 4G continue d’avancer en France, on fait le point

L’Arcep met à jour les donnés du suivi du New Deal Mobile. L’occasion de découvrir l’avancée de la généralisation de la 4G et du dispositif de couverture ciblée.

Déjà 5 ans que le New Deal Mobile tend à généraliser la 4G partout sur le territoire. Cet accord signé en janvier 208 entre les opérateurs, le gouvernement et l’Arcep intègrent depuis de nombreux engagements d’Orange, SFR, Free, et Bouygues Telecom pour accélérer la couverture mobile des territoires dans les zones blanches.

Alors qu’en est-il au troisième trimestre ? Le dispositif de couverture ciblée se poursuit avec au 30 septembre 2022, 1 787 sites en service, 289 sont attente de déploiement, 526 sont à mettre en service dans les 6 mois, et 1193 supports d’ici 24 mois.

Ce dispositif a pour objet d’assurer la couverture de 5 000 zones par chacun des quatre opérateurs de réseau mobile, les sites sont mutualisés entre les opérateurs désignés sur une même zone. “Pour chaque zone arrêtée, les opérateurs désignés disposent de 24 mois après la date de publication de l’arrêté pour y apporter leurs services de voix et SMS en « bonne couverture» et d’accès mobile à très haut débit, c’est-à-dire a minima en 4G”, rappelle l’Arcep.

Autre motif de satisfaction, la migration des sites 3G vers la 4G. Dans le cadre du New Deal, les opérateurs se sont également engagés à convertir la quasi-totalité de leurs sites mobiles existants. Au troisième trimestre, Free Mobile devait seulement encore basculer 239 sites 3G en 4G contre 290 pour Orange, 372 pour Bouygues Telecom et 608 pour SFR.

Les sites du programme « zones blanches centres-bourgs » existants au 1er juillet 2018 doivent être équipés en 4G à 100% d’ici fin 2022. Constat, 92% l’étaient fin septembre.

Dans le cadre du New Deal mobile, les opérateurs ont également l’obligation de couvrir en voix, SMS et très haut débit mobile la totalité des axes routiers prioritaires, à l’extérieur des véhicules, au 31 décembre 2020. “Cette obligation a été renforcée pour apporter les services mobiles à l’intérieur des véhicules sur la totalité de ces axes : pour Orange et SFR au 25 janvier 2022 et pour Bouygues Telecom au 9 octobre 2025”, indique l’Arcep. Sur la couverture des axes routiers prioritaires et du réseau ferré régional, Bouygues Telecom, Orange et SFR sont dans un mouchoir de poche, Free apparaît légèrement en retrait, à environ 1% d’écart.

