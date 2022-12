Microsoft condamné à 60 millions d’euros d’amende par la CNIL

Face à des cookies forcés, la CNIL a sanctionné le propriétaire de Bing.

Une jolie amende pour Microsoft Irlande, qui gère le moteur de recherche Bing. La raison est assez simple : il était impossible de refuser un dépôt de cookies.

Le problème a fait l’objet d’une plainte auprès de Commission Nationale Informatique et Liberté, qui a ensuite effectué plusieurs contrôles sur le site web. Les experts de l’autorité ont ainsi constaté “que lorsqu’un utilisateur se rendait sur ce site, des cookies étaient déposés sur son terminal sans consentement de sa part alors qu’ils poursuivaient, notamment, un objectif publicitaire. Elle a également constaté l’absence d’un bouton permettant de refuser le dépôt de cookies aussi facilement que de l’accepter. ”

Or, la régulation oblige que le dépôt de cookie publicitaire soit fait avec le consentement et soit refusable. D’où une sanction de 60 millions d’euros pour le géant américain. La sanction a également concerné le fait que Bing ait rendu le refus de cookies plus difficile que leur acceptation. “Si le moteur de recherche proposait un bouton permettant d’accepter immédiatement les cookies, il ne proposait pas de solution équivalente (bouton de refus ou autre) pour permettre à l’internaute de les refuser aussi facilement. Deux clics étaient nécessaires pour refuser tous les cookies, un seul pour les accepter” explique l’autorité.

Microsoft doit mettre en place un système de consentement plus clair dans les trois mois, sous peine de subir une astreinte de 60 000€ par jour de retard.

Source : 01net

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox