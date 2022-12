Free teste une amélioration sur son application Freebox Files avant un lancement pour tous

Le mode grille débarque dans l’application Freebox Files. Une version bêta est déployée sur les smartphones Android.

Après l’intégration de la sauvegarde automatique des photos début novembre dans l’application Freebox Files, Free lance une nouvelle mise à jour en version bêta 1.7.0 sur Android avec au programme une amélioration : “les fichiers peuvent s’afficher dorénavant en mode grille”, annonce un développeur de l’application.

Disponible sur iOS et Android, Freebox Files permet de gérer et accéder aux fichiers présents sur votre disque dur Freebox ou externe connecté à votre box. Vous pouvez ainsi lire vos contenus de n’importe où, télécharger directement sur votre Freebox, partager vos fichiers et gérer le RAID de votre Freebox Delta.

Nouvelle version de l'app Android #Freebox Files 1.7.0 dispo en beta ! 🚀 Les fichiers peuvent s'afficher dorénavant en mode grille !https://t.co/HVqjn8YPlo pic.twitter.com/FJnWyUSVQA — Thibault FIGHIERA (@TFighiera) December 21, 2022

