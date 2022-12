Bilan de toutes les chaînes françaises offertes sur Freebox TV pour Noël et la nouvelle année

Free offre des chaînes pour les plus jeunes et pour Noël et la nouvelle année, mais pas uniquement.

Nous vous en parlons régulièrement depuis quelques jours Free propose, pour Noël et pour la nouvelle année d’accéder gratuitement à plusieurs chaînes habituellement payantes. Nous vous proposons ci-dessous la liste de celles qui ont été annoncées. Pour y accéder, vous n’avez aucune manipulation à réaliser, il suffit simplement de se rendre sur les canaux concernés durant la période idoine :

Depuis la mi décembre et jusqu’à la fin du mois

Pitchoun TV +1 sur le canal 160 de Freebox TV

Pitchoun Kids Music sur le canal 161

Pitchoun TV sur le canal 159

Museum TV sur le canal 213

A partir du 28 décembre et en janvier

Paris première sur le canal 28 de Freebox TV Téva sur le canal 53 M6 Music sur le canal 64 Canal J sur le canal 149 Tiji sur le canal 142 MCM sur le canal 87 RFM TV sur le canal 261 MCM TOP sur le canal 271

A partir du 1er janvier

Disney Channel, disponible sur le canal 49 de Freebox.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox