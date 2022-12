Iliad et Free lancent une nouvelle entité dédiée à la data

C’est parti pour DataX, la nouvelle plateforme data d’Iliad. Le groupe lance les recrutements avec l’objectif de disposer d’une équipe de 10 collaborateurs en 2023. Divers points seront abordés comme le ciblage des offres commerciales et la qualité de service.

La team data chez Free est née. Dans une note publiée ce week-end sur le réseau pro Linkedin, les deux nouveaux directeurs de cette entité, Alexis Maitre et Julien Fraichard ont indiqué lancer ce projet baptisé DataX. “On recherche des Data scientists et Data engineers prêt(e)s à embarquer avec nous pour une aventure entrepreneuriale au sein d’un des leaders français des télécoms. L’objectif : qu’on soit 10 sur la photo l’année prochaine”, apprend-on.

A y regarder de plus près, la plateforme data d’Iliad “assemblera des composants open-source et des développements internes avec une haute exigence sur la solidité, la performance, l’ergonomie et la sécurité”, indique les offres d’emploi disponibles sur le site du groupe de Xavier Niel. Les Data scientists accompagneront notamment la direction de la maison-mère de Free “dans leurs besoins d’analyse de données par la réalisation de cas d’usage en machine learning en relation avec les diverses entités métier et fonction transversales du groupe en France et à l’étranger”. Les sujets abordés seront le ciblage des offres commerciales, l’excellence opérationnelle dans le déploiement des réseaux et l’optimisation de la qualité de service.

