Fibre : après le maire, les habitants sont à leur tour excédés par les retards d’Orange

La situation ne s’améliore pas aux Sables d’Olonne, alors que la maire a déjà demandé à l’Arcep d’intervenir c’est au tour des habitants de s’engager pour faire bouger les choses chez Orange.

La fibre continue de se déployer mais Orange accuse un retard dans certaines zones au point où les habitants et les collectivités se voient obligés de réagir. En août dernier, le maire de la commune s’était allié avec un autre élu local pour réclamer une sanction d’Orange, mais les habitants ne voient toujours pas le THD arriver.

En effet, l’opérateur historique en charge du déploiement de la fibre avait annoncé une couverture complète en 2020, celle-ci a finalement été repoussée à fin 2022 et à quelques jours de l’échéance, il y a peu de chance que le taux de raccordement passe de 77% à 100%. Les habitants ont ainsi lancé une pétition en novembre qui a par ailleurs été relayée par la mairie. Le but étant d’alerter Orange et de le pousser à tenir ses engagements et terminer le déploiement le plus rapidement possible.

La pétition a déjà obtenu environ 1500 signatures en ligne et la mairie a pour sa part rappelé que les habitants ont récemment voté “pour que l’État sanctionne Orange et confie le déploiement à un autre acteur“. Les opérateurs en charge du déploiement sont de plus en plus souvent ciblés pour rappeler leurs engagements dans le cadre du déploiement de la fibre, notamment Orange et XP Fibre, filiale de SFR.

Source : AlloForfait

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox