Abonnés Freebox Pop, mini 4K et Apple TV : une nouvelle chaîne dédiée à une série culte française accessible gratuitement

Les fans de la série Un Gars Une Fille sont servis, une chaîne dédiée débarque sur Pluto TV avec un mois de retard.

Le service AVOD de Paramount Global continue d’enrichir son catalogue avec des flux thématiques en tout genre. Prévue le 18 novembre, la chaîne Un Gars Une fille est enfin disponible sur la plateforme gratuite et financée par la publicité. De quoi retrouver les aventures quotidiennes de Chouchou et Loulo, un couple à l’humour corrosif incarné par Alexandra Lamy et Jean Dujardin, dans des centaines d’épisodes courts de 6 minutes diffusés en octobre 1999 et octobre 2004 sur France 2.

Pluto TV propose aujourd’hui plus de 100 chaînes en France et près de 1 000 films et séries à la demande sur tous les supports, smartphones, tablettes, ordinateurs, players TV Android comme la Freebox Pop et mini 4K ou encore l’Apple TV.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox