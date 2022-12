Encore une nouvelle chaîne offerte sur la Freebox

La chaîne aux grandes oreilles sera offerte en janvier sur la Freebox.

Nous vous annoncions la semaine dernière que plusieurs chaînes étaient actuellement offertes sur Freebox TV, et que beaucoup d’autres le seraient durant le mois de janvier, avec des chaînes comme Téva, MCM, Canal J, etc. A celles-ci va s’ajouter à compter du 1er janvier la chaîne Disney Channel, disponible sur le canal 49 de Freebox.

Disney Channel, qui est une exclusivité Canal+, se présente comme la plus familiale des chaînes jeunesse: chaleureuse, positive, dynamique, drôle, complice des tweens (8-14ans) et de leur famille par la richesse et la diversité de ses programmes.

Cela concerne principalement les abonnés Freebox Mini 4K, Freebox One, Freebox Crystal et Freebox Pop puisque cette chaîne est incluse dans les offres Freebox Révolution avec TV by Canal et Freebox Delta. Pour bénéficier de cette mise au clair, il suffira simplement de vous rendre sur le canal 49 à compter du 1er janvier, sans aucune manipulation à réaliser.

