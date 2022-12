“Mieux que des livres sous le sapin”, Free envoie un mail à ses abonnés pour une promo

Abonnés Free, 60 jours vous sont offerts à Nextory, ex-Youboox.

“Profitez des fêtes de fin d’année pour découvrir en audio le nouveau polar haletant de Maxime Chattam, La constance du prédateur, ou retourner sur Pandora avec le comics Avatar”, c’est le message envoyé actuellement par Free à ses abonnés pour leur rappeler que 60 jours sont offerts sur l’application de lecture Nextory, de quoi profiter de plus de 250 000 ebooks, livres et séries audio, podcasts, BD, presse et magazines “pour lire ou écouter les dernières nouveautés et les grands classiques où et quand vous voulez.”

Pour bénéficier de cette promo sur l’abonnement habituellement affiché à 9,99€/mois, il suffit de cliquer sur lien affiché dans l’email ou se rendre sur l’espace abonné Free et de créer un compte.

En octobre 2021, le français Youboox, a été racheté le groupe suédois Nextory, dans l’ambition de créer un service de streaming leader en Europe pour la lecture de livres. Le nom de l’application, a alors changé de nom, mais son offre proposée aux abonnés Free est restée la même.

