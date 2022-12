Free Mobile augmentera automatiquement le débit de ses abonnés en région parisienne début 2023

Les abonnés Free Mobile situés en Ile-de-France vont bénéficier de débits améliorés en 4G début 2023. L’opérateur explique la raison de ce délai plus long pour cette partie du territoire.

Après avoir augmenté la largeur de bande des fréquences LTE 2100 à 15 MHz sur la majeure partie du territoire, Free Mobile annonce ce 21 décembre que la région parisienne, non concernée par cette évolution pour le moment, “devrait être basculée pour début 2023”. Les abonnés bénéficieront alors de débits 4G supplémentaires automatiquement.

La raison de ce délai plus long réside dans la volonté de l’opérateur d’allumer de façon significative les sites situés dans cette zone, laquelle compte un plus grand nombre d’antennes 2100 MHz , “cela nécessite beaucoup de configurations à modifier, donc plus de temps”, nous apprend l’opérateur, lequel ne constate aucune saturation sur cette bande en 3G.

Alors qu’il ne disposait que de 5 MHz en 3G sur la bande 2100 MHz, Free Mobile détient depuis septembre 2021 un bloc de 15 MHz, de quoi lui permettre d’utiliser cette fréquence en 4G. Grâce à ce gain de spectre, rendu possible grâce au “New Deal mobile” signé avec l’Etat en 2018 et à la réattribution des fréquences, l’opérateur permet ainsi à ses abonnés de gagner en débit sur la 4G.

