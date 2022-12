Freebox TV : Benshi le nouveau service de VOD désormais offert pendant 30 jours

Disponible sur les Freebox depuis début décembre, la plateforme française “100% Cinéma, 100% jeunesse” bénéficie à présent d’une période d’essai de 30 jours.

Disponible notamment sur Prime Video, la plateforme Benshi dédiée au cinéma pour les enfants a débarqué début décembre dans le video-club des Freebox, hormis celui de la Pop. Pour son lancement, une promotion a été proposée aux abonnés Freebox avec un accès illimité à tous les contenus pour seulement 1€/mois durant 3 mois puis 4,99€/mois. Si cette offre était valable seulement jusqu’au 10 décembre, celle-ci est à présent remplacée par une période d’essai de 30 jours, a annoncé l’opérateur le 20 décembre.

Créée par le Studio des Ursulines, une salle de cinéma indépendante parisienne spécialisée dans la programmation de films Art & Essai jeune public, Benshi propose dans son catalogue plus de 250 films à destination des enfants de 3 à 11 ans. Les genres proposés vont de l’animation française poétique avec Azur et Asmar ou Kirikou et la sorcière aux indémodables classiques comme Popeye, amis aussi de l’animation japonaise comme Lettre à Momo. Une catégorie “Familial” est même proposée, pour des films que vous pourrez regarder avec votre enfant sans crainte de vous ennuyer.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox