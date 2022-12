Vers le retour des batteries amovibles sur smartphones en Europe

Le Parlement et le Conseil européen sont tombés d’accord pour revoir les règles touchant les batteries de nos appareils électroniques. Si les voitures sont concernées, c’est également le cas des smartphones.

Si l’accord provisoire mène à l’adoption de nouvelles lois, les fabricants pourraient être obligés de revenir à une batterie pouvant être remplacée par les consommateurs. Cet accord concerne également les ordinateurs portables ou les tablettes tactiles et s’inscrit dans une volonté de transparence sur le cycle de vie des batteries.

Un changement qui pourrait avoir un réel impact puisque les problèmes de batteries sont les principaux responsables de changement de smartphone. L’UE envisage par exemple la mise en place d’un QR code sur chaque batterie contenant « des informations relatives à leur capacité, leur performance, leur durabilité, leur composition chimique, ainsi qu’un symbole de « collecte séparée » .

Si certains modèles très spécifiques proposent encore des batteries amovibles comme le Fairphone 4, la majorité nécessite désormais des outils et connaissances pour remplacer une batterie. Les fabricants devraient également vérifier plus précisément la conformité aux normes internationales de leurs produits si la législation évolue. « D’ici au 31 décembre 2030, la Commission évaluera l’opportunité de supprimer progressivement l’utilisation des batteries portables non rechargeables d’usage général » affirment les deux institutions.

Source : Frandroid

