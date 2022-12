Usages de la 5G : l’Arcep prolonge son guichet d’expérimentations pendant 1 an

Les industriels et autres acteurs souhaitant expérimenter les usages de la 5G, le pourront jusqu’au 31 décembre 2023.

En l’espace de 10 mois, le gendarme des télécoms a délivré 25 autorisations d’utilisation de fréquences dans le cadre de son guichet d’expérimentations dans la bande 3,8 – 4,0 GHz à destination des industriels et acteurs souhaitant expérimenter de nouveaux cas d’usages de la 5G.

L’objectif affiché est de leur permettre de s’approprier les technologies liées à la 5G et, aux acteurs publics, de construire le cadre réglementaire approprié à ces besoins. “Nous tirons aujourd’hui un bilan positif de ce guichet, et constatons la diversité des acteurs représentés, couvrant des secteurs variés de l’économie (industrie, énergie, santé ou encore événementiel), et ce dans plusieurs régions du territoire métropolitain”, salue aujourd’hui le régulateur.

Par conséquent, l’Arcep décide de prolonger ce guichet jusqu’au 31 décembre 2023 pour permettre d’autres expérimentations en réponse à “une demande toujours soutenue”, les autorisations pourront être délivrées pour une durée de trois ans maximum. La bande 26 GHz reste disponible pour des expérimentations, notamment pour les industriels et les entreprises de tous les secteurs. L’Autorité rappelle à ce propos que les attributions de fréquences dans cette bande sont sans fins commerciales et leur permettront d’utiliser jusqu’à 800 MHz de spectre, pour une durée allant jusqu’à trois ans.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox