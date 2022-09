Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : plus de data et les appels illimités pour les abonnés au forfait 2€ mais des frais, une chaîne TV arrive sur les Freebox

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

BFM TV lancera une nouvelle chaîne le 28 septembre sur les Freebox et box de SFR et Bouygues Telecom. Plus d’infos…

La Freebox Révolution et Delta (avec player Devialet) viennent d’accueillir une nouvelle radio musicale, FG Radio. Plus d’infos…

Free a inauguré deux boutiques cette semaine, la première à Aubière près de Clermont-Ferrand, et la seconde à Echirolles à proximié de Grenoble. L’opérateur compte aujourd’hui 180 Free Centers. Plus d’infos…

Freebox Files : après iOS, le lecteur de musique débarque pour tous les abonnés sous Android. Plus d’infos…

Une limitation technique a été levée pour l’utilisation d’Oqee avec les Chromecast tournant sous Google TV. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

C’est la nouveauté la plus importante de la semaine, Free Mobile a lancé une option payante pour son forfait 2€ avec 1 Go et les appels illimités. Baptisé “booster”, celle-ci est accessible pour les nouveaux et les anciens abonnés qui devront pour leur part débourser 10€ de frais d’activation. Le forfait revient pour les intéressés à 4,99€ ou 2,99€ pour les abonnés Freebox. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

53% des abonnés Freebox utilisent encore souvent ou parfois la téléphonie fixe. Plus d’infos…

A travers sa filiale dédiée aux offres BtoB, Jaguar Network, la maison-mère de Free rachète le câblo-opérateur Connexy. Plus d’infos…

Iliad prépare le lancement d’un nouveau service de paiement nommé Stancer. Plus d’infos…

Comme il le fait régulièrement, Free offre un nouveau contenu audiovisuel en partenariat avec Canal+. L’AKTU Free fait ainsi profiter aux abonnés Freebox (Révolution, Mini 4K, Delta) et gratuitement, du premier épisode de la série Tokyo Vice dont la première saison sera diffusée sur Canal+. Plus d’infos…

On a testé Oqee sur la Freebox mini 4K, et c’est un flop. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox