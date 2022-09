Iliad rachète un opérateur local français

A travers sa filiale dédiée aux offres BtoB, Jaguar Network, la maison-mère de Free rachète le câblo-opérateur Connexy.

Jaguar Network s’implante dans les Hauts-de-France. La filiale d’Iliad a en effet racheté Connexy, lui permettant de récupérer cinq datacenters dans la région, 15 points de présence dans la région et trois en région parisienne.

Cette entreprise fondée en 2019 par Anthony Oger à Carvin a déjà participé à la couverture de plus de 400 communes dans le nord de la France avec un réseau de plus de 650 km. Jaguar Network était déjà présents dans certaines installations de l’opérateur local, notamment dans les datacenters situés à Sainghin-en-Mélantois et Valenciennes mais aussi dans l’agence lilloise de Connexy. A noter que sur le territoire, 2 700 000 prises fibres raccordables ont été déployées.

Pour rappel, Jaguar Network a été racheté par Iliad en janvier 2019 et fait désormais partie intégrante des activités à destination des entreprises et des collectivités de la maison-mère de Free. Il propose entre autre des services de Cloud, d’accès internet ou de téléphonie d’entreprise ainsi que des solutions pour les objets connectés.

Source : La Gazette Nord – Pas de Calais

