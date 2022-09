Xavier Niel finance “L’informé”, un nouveau média économique d’enquête

Le créateur de Free continue de s’impliquer dans les médias en étant l’unique investisseur de “L’informé” pour un lancement prévu en octobre prochain.

Un projet porté par un ancien responsable numérique du magazine Capital, Gilles Tanguy. Le fondateur de “L’informé”, dont la sortie est prévue “d’ici fin octobre” affirme que son nouveau média en ligne orienté vers le scoop et l’enquête se veut “libre et factuel”. Pour cela, Xavier Niel est ainsi le seul investisseur dans le projet après avoir déjà investi les médias avec le groupe Le Monde, Nice-Matin, France-Antilles ou encore Paris-Turf.

Si le montant de cet investissement reste inconnu, Gilles Tanguy déclare que le milliardaire “s’est engagé à apporter les parts qu’il détient dans “L’informé” au Fonds pour l’indépendance de la presse sous réserve de l’accord de ce dernier”, comme il le fait déjà avec le groupe Le Monde. Il s’agit d’un fond de dotation rendant statutairement incessible le capital versé au média. Le fondateur du projet insiste : “Xavier Niel ne pourra intervenir en rien dans la ligne éditoriale“, affirmant avoir obtenu “toutes les garanties d’indépendance possibles“. Dans ce même souci, une Société des journalistes détiendra 34% des parts du journal et “pourra s’opposer à un changement d’actionnaire et aura un droit de véto sur la nomination du directeur de la rédaction” explique le fondateur de l’Informé.

Gilles Tanguy sera également directeur de la rédaction et affirme qu’une douzaine de journalistes a déjà été recrutée. Certains noms connus seront de la partie, comme Marc Rees, rédacteur en chef du site Next INpact ou certains anciens de Capital. Le journal entend fonctionner sans publicité et sur abonnement, à 9.99€/mois, avec un objectif de 50 000 abonnés en cinq ans.

Source : l’AFP via le Figaro

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox