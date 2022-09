L’iPhone 14 jugé comme “l’iPhone le plus réparable depuis des années” mais…

Alors que les iPhone 14 commencent à arriver chez les premiers acheteurs, le spécialiste de la réparation de mobile iFixit a également rendu son premier verdict sur le nouveau smartphone d’Apple.

Pour une fois, le dernier iPhone est une bonne surprise pour iFixit. Habituellement assez critique envers la réparabilité des modèles proposés par la Pomme, le site d’experts a félicité Apple de proposer “l’iPhone le plus réparable depuis des années” dans une vidéo démontant intégralement l’iPhone 14.

L’accès aux composant est plus facile grâce à un changement dans la conception de l’iPhone : sa vitre arrière peut être retirée sans trop de difficultés. Auparavant, retirer l’écran était nécessaire et rendait le démontage plus ardu, cette fois, les deux options sont possibles. Pour le PDG du site, c’est un signe d’effort de la firme américaine “d’associer design, fonctionnalité et réparabilité”.

Comme à son habitude, iFixit a attribué un score de réparabilité au smartphone. Il atteint 7/10, la meilleure note d’un iPhone depuis le 7 mais on reste cependant assez loin de certains scores impressionnants. Certains défauts persistent, notamment la politique de remplacement des pièces, exigeant une authentification de ces dernières après l’installation. “Vous ne devriez vraiment pas avoir besoin de la permission d’Apple pour installer une plaque de verre sur un téléphone que vous possédez déjà. L’utilisation d’un logiciel pour empêcher le recours à des pièces de seconde main ne nous plaît pas du tout“” déplore iFixit.

Les consommateurs les plus avertis pourront cependant se demander pourquoi alors l’iPhone 14 indique un indice de réparabilité quasi identique à celui de l’iPhone 13 ? iFixit explique que les deux notes sont complémentaires : “la note iFixit se concentre sur la réparation maison alors que l’indice de réparabilité est élargi à toute la chaîne, en prenant en compte les réparateurs tiers notamment“. Ainsi, iFixit s’attache avant tout à la manipulation, quand l’indice de réparabilité prend en compte d’autres éléments. Si ce nouveau modèle est bien le plus réparable depuis longtemps, y compris d’après les critères de l’indice de réparabilité, l’iPhone devra encore s’améliorer sur ce point.

Source : Les Numériques

