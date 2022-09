Nouvelle option « booster » : Free facture des frais d’activation, et ça passe mal chez les abonnés

L’opérateur facture 10€ l’activation de son option Booster 1 Go sauf en cas de souscription “concomitante” à son forfait 2€. Les abonnés actuels passeront à la caisse.

Pour la première fois de son existence, Free Mobile fait payer un enrichissement sur ses offres, bien qu’il s’agisse néanmoins d’une option payante permettant une liberté de choix aux clients. Depuis ce 20 septembre, l’ex-trublion permet à ses nouveaux et à ses 4,1 millions d’abonnés au forfait 2€ de doper leur offre avec 1 Go de data en France métropolitaine et autant depuis l’Europe et les DOM ainsi les appels illimités, pour 2,99€/mois supplémentaires, soit un forfait revenant à 4,99€/mois.

Si cette option baptisée “Booster” ne se démarque pas réellement des offres de la concurrence, elle pourra intéresser les parents souhaitant offrir un premier forfait à leur pré-ado, en limitant leur consommation de données. De quoi aussi profiter d’une seconde ligne ou de dépanner dans certains cas, tout comme l’offre historique mais plus de tranquillité et moins de hors-forfait. S’il est aujourd’hui difficile pour les opérateurs d’augmenter leur marge sur les petits forfaits, Free Mobile veut poursuivre sa montée en gamme tout en évitant de court-circuiter son offre Série Free et premium 210 Go à 19,99€/mois. A chaque usage, son forfait.

Cela va de soi, certains abonnés activeront volontiers l’option quand d’autre préfèreront conserver l’offre de base, ou tout simplement filer à la concurrence. Reste que nombreux sont ceux qui attendaient de pied ferme un enrichissement sans surcoût. Si la pilule de l’option payante peut passer, une autre mention légale suscite la colère sur les réseaux sociaux. Dans son communiqué de presse, l’opérateur indique que l’activation doit être “concomitante” au forfait, sinon “10€ seront facturés si souscription ultérieure”. Autrement dit, les abonnés actuels désireux d’activer l’option Booster 1 Go, devront passer à la caisse et donc payer ces frais supplémentaires. De la même manière, si vous décidez de souscrire un forfait 2€ aujourd’hui et d’activer l’option le mois prochain, la même somme devrait techniquement être facturée. En terme de fidélisation, on a déjà vu mieux.

10€ de facturés pour activer une option… attention @freemobile @xavier75 vous ressemblez de plus en plus à vos concurrents 😉 pic.twitter.com/KmEytZhwY7 — Xavier (@xavier_laff) September 20, 2022

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox