Free veut créer “l’Espace Abonné de demain” et vous demande directement votre avis

L’opérateur lance un appel à contribution aux abonnés Free Mobile pour développer un nouvel Espace Abonné. Les participants pourront donner leur avis aux équipes de Free au cours d’entretiens téléphoniques.

Après avoir revu de fond en comble l’espace abonné Free Mobile en décembre 2020, l’opérateur de Xavier Niel prévoit une nouvelle évolution prochainement.

Dans cette optique, un appel à contribution est aujourd’hui lancé à destination des abonnés directement sur la page d’accueil de leur espace client via l’affichage d’un bandeau.

Dans un premier temps, Free Mobile vous questionnera brièvement sur l’objet principal de votre visite et sur les raisons supplémentaires ayant motivées votre connexion. Afin d’améliorer son offre et ses services, l’opérateur vous informera ensuite de la mise en place “d’entretiens téléphoniques pour mieux prendre en compte le point de vue et les besoins de nos clients”. Les abonnés auront ainsi la possibilité de donner leur avis et “d’échanger directement avec les équipes Free pour créer l’Espace Abonné Free de demain.” Il suffira dès lors de donner son accord pour la session d’octobre ou d’autres à venir. Dans ce cas, il vous sera demandé votre identifiant Freebox ou votre numéro de mobile ainsi que vos disponibilités.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox