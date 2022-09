On a testé Oqee sur la Freebox mini 4K, et c’est un flop

L’arrivée du Chromecast sur iPhone nous a poussé à essayer de voir si la diffusion d’Oqee permettait d’accéder aux contenus lancés sur mobile directement sur la Freebox mini 4K.

Une petite déception. Depuis peu, la fonctionnalité Chromecast est activée sur les iPhone en plus des smartphones Android pour Oqee et Univers Freebox s’est alors interrogé : est-ce là l’occasion de découvrir l’interface TV sur Freebox mini 4K ? Tournant sous Android TV et compatible avec Chromecast, la question se posait.

Nous avons donc connecté nos smartphones (un sous Android et un sous iOS) et notre Freebox mini 4K au même réseau et nous sommes rendus sur l’application mobile Oqee, où une icône Chromecast apparaît bel et bien. En appuyant sur l’icône indiquée sur l’écran d’accueil, nous voyons donc apparaître notre player. Il suffit de cliquer dessus pour que l’écran du téléviseur s’anime et affiche un encourageant : “prêt à caster“.

Dans la logique des choses, il suffit de cliquer sur un programme en particulier pour que ce dernier soit diffusé directement sur notre écran. Une fois cela fait, un chargement est lancé et l’application propose la gestion du programme depuis son téléphone.

Mission accomplie ? Malheureusement la joie est de courte durée : le programme peut être lancé pendant quelque secondes, mais une interruption brutale intervient systématiquement, parfois même avant que le programme se lance. Un souci qui se répète également sur les programmes en replay et lorsque l’on tente de caster directement depuis le film ou la série en train d’être regardée. Ainsi, impossible de profiter convenablement du programme sur sa mini 4K.

Le problème reste assez mineur, puisque vous avez tout de même accès à tous vos programmes directement depuis Freebox TV. Mais n’espérez pas continuer simplement un programme commencé avec votre téléphone sur votre Freebox avec une simple pression sur votre téléphone. Cela ne fonctionne pas.

