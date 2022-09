Orange s’associe à trois opérateurs européens majeurs pour une utilisation innovante de la 5G

Orange, Deutsche Telekom, Telefonica et Vodafone s’associent à une start-up pour s’essayer à la “communication holographique”.

Un pas vers un futur de science-fiction. Les quatre grands opérateurs européens ont annoncé mercredi s’associer avec la start-up spécialisée Matsuko pour intégrer des “hologrammes” dans les communications vidéos. L’objectif est clairement affiché : créer la première “plateforme de communication holographique européenne” grâce à la 5G.

Pour cela il faudra bien sûr s’appuyer sur le capacité de la connectivité 5G à savoir son haut débit, la large bande passante et une faible latence afin de surmonter une partie du challenge que représente la création d’image 3D réalistes. L’idée est à terme de permettre à un utilisateur muni d’un smartphone 5G de se filmer avec la caméra et d’apparaître à ses interlocuteurs en hologramme 3D haute définition. Cette reconstitution sera exécutée dans des serveurs de edge computing.

“La caméra frontale du smartphone permet de capturer une image holographique en trois dimensions en temps réel qui est ensuite diffusée et traitée par un algorithme de rendu 3D de très haute technologie. L’hologramme constitué offre une expérience immersive grâce à sa projection dans un environnement virtuel ou en superposition de l’environnement réel, à travers des lunettes de réalité augmentée ou des casques de réalité virtuelle ” expliquent les entreprises dans un communiqué.

Une première phase de collaboration entre les opérateurs et la start-up a déjà eu lieu et ils entendent améliorer la technologie en se concentrant sur les besoins en terme de qualité du services. Les possibilités offertes par la mobilité en 5G sont examinées, comme ” organiser des événements ou des présentations virtuelles d’un réalisme époustouflant. Les applications futures pourraient inclure des interactions en face-à-face ou en petits groupes permettant d’améliorer la communication pour les clients grand public ou entreprises“.

“Les résultats sont encourageants grâce à la 5G et à l’edge computing. Les problèmes liés au réseau qui nuisaient autrefois à la fluidité et à l’aspect naturel des expériences holographiques ont été résolus. De plus, la plateforme de MATSUKO garantit une expérience finale immersive de grande qualité avec des résolutions avancées en termes de couleurs et de formes, donnant lieu à un réalisme accru sur smartphone ou sur tout autre appareil mobile supportant la réalité augmentée, sans avoir à utiliser de casque de réalité virtuelle” expliquent les acteurs à l’origine de l’initiative.

Si la 5G continue à être déployée en France, une des critique récurrente est le manque de nouveaux usages apportés au delà des performances pures du réseau mobile. Cette initiative peut ainsi montrer, si elle aboutit à une solution commercialisée, à une mise en avant de l’utilité de la nouvelle génération de téléphonie mobile.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox