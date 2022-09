Free annonce qu’Oqee est désormais “pleinement compatible” avec certains appareils

Une limitation technique a été levée pour l’utilisation d’Oqee avec les Chromecast tournant sous Google TV.

La compatibilité d’Oqee continue de se développer. Si l’intégration de la fonctionnalité Chromecast remonte à janvier dernier pour l’application Android de Free, certains utilisateurs déploraient une utilisation limitée sur les appareils éponymes tournant sous Google TV. En effet, si le replay était diffusable sans problème, seuls les abonnés en IPV6 pouvaient diffuser leurs programmes en direct sur leur téléviseur via cet appareil.

L’assistance Oqee a cependant apporté une bonne nouvelle aux abonnés concernés par ce problème depuis au moins 7 mois. ” Nous vous informons que nous n’imposons plus d’être sous une adresse iPv6 pour accéder à OQEE by Free et que l’application est désormais pleinement compatible avec cet équipement” affirme Gaëlle, l’une des principales interlocutrices d’Oqee dans un sujet dédié posté sur le site officiel de l’application.

Pour rappel, l’opérateur a également déployé la semaine dernière une nouvelle mise à jour permettant aux iPhone et iPad d’utiliser la fonctionnalité Chromecast, en plus de Airplay.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox