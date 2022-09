Les internautes se lâchent sur les réseaux : des téléphones Garfield s’échouent sur les plages depuis 40 ans, Free se moque de Leonardo DiCaprio

Aficionados de Twitter, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu la semaine dernière.

Depuis quatre décennies, des téléphones Garfield s’échouent sur les plages françaises. Hugo Clément décrypte pour vous.

Un fanatique d’Apple pas comme les autres et pas jusqu’aux bout des ongles !

J’ai reçu l’iphone 14 j’ai donc pu améliorer ma décoration jsuis heureux pic.twitter.com/rzRmCd6BSe — Pams0🍹 (@Pams_o) September 18, 2022

Ce WiFi gratuit est destiné à ceux qui en auront réellement, à condition d’avoir une heure devant soi pour entrer le mot de passe !

Thank god there are still good people in the worldpic.twitter.com/fcyGj4yZ13 — nftbadger (@nftbadger) September 16, 2022

La nouvelle fonctionnalité de modification des messages sur iOS 16 pourrait bien vous jouer des tours ou vous permettre de piéger vos proches.

iMessage vient de me donner un pouvoir interdit je vais clc à tout le monde Merci iOS 16 pic.twitter.com/rkkzIPIAc6 — Mel 🔥 (@Yozora_XIII) September 13, 2022

A l’occasion des 20 ans de sa Freebox, Free tacle gratuitement Leonardo DiCaprio qui ne sort qu’avec des jeunes femmes âgées de moins de 25 ans, enfin presque.

Dans 5 ans, notre 1ère #Freebox sera trop vieille pour Di Caprio. À votre avis, combien de bougies souffle-t-elle aujourd’hui ? 🎂 pic.twitter.com/4izozLpmgL — Free (@free) September 18, 2022

Quand une journaliste d’Arrêt sur Images épingle Bouygues Telecom sur ses pratiques dérangeantes d’augmentation automatique du prix de ses forfaits, les réactions affluent et les témoignages similaires. A lire dans ce thread.

Bonjour @bouyguestelecom. Je refuse que vous augmentiez le tarif de mon abonnement de 4 euros mensuels.

Vous avez réalisé un bénéfice net de 54 millions d'euros pour le seul premier trimestre 2022 grâce à nous. Puisez dedans ! pic.twitter.com/iROVaSOfLe — Nassira El Moaddem (@NassiraELM) September 15, 2022

