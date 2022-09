Le propriétaire de M6 sous pression pour vendre la chaîne

Après l’échec de la fusion TF1-M6, le groupe Bertelsmann doit retomber très vite sur ses pattes pour parvenir à se délester de M6.

Le temps presse. Après des mois d’efforts pour réussir à unir les deux leaders de la télévision française, les propriétaires de TF1 et M6 ont finalement jeté l’éponge vendredi dernier face à des exigences anti-concurrentielles qu’ils jugent incompatibles avec le projet. Mais M6 n’a pas le temps de se lamenter sur cette déception et s’active d’ores et déjà pour trouver une autre solution. Un porte-parole de RTL a annoncé aujourd’hui “nous allons rencontrer l’équipe dirigeante de M6 et évaluer les options pour l’avenir” selon Reuters.

En effet, la possibilité de céder la chaîne a une date limite, fixée par la réglementation française. Un groupe propriétaire d’une chaîne émettant sur la TNT est en effet interdit de vente durant les cinq ans suivant le renouvellement de son autorisation d’émettre et pour M6, cette échéance est fixée au 6 mai 2023. En comptant toutes les démarches administratives, notamment l’examen de l’Arcom et le dépôt d’un renouvellement de la fréquence, il faudra tout avoir mis en place début 2023. Sans quoi, Bertlelsmann devra continuer à gérer la chaîne pour les 5 années suivant le 6 mai avant d’envisager à nouveau une vente.

Pour cela, il faudra trouver un nouvel acheteur et plusieurs candidats sont déjà avancés. Il s’agit tout simplement des anciens candidats s’étant fait doubler par Bouygues en 2021, même si d’autres pourraient venir s’essayer au rachat de M6. En effet, le cours de la Bourse de M6 a perdu plus de 25% de sa valeur depuis mai 2021 “et l’arrêt du processus de fusion ne va pas revigorer l’action ” estime une source proche du dossier.

Parmi les anciens candidats figuraient Daniel Kretinsky, milliardaire tchèque qui n’a pas encore trop investi dans les médias français pour risquer trop d’opposition d’un point de vue concurrentiel. L’italien Mediaset, Vivendi ou encore Xavier Niel étaient également intéressés par les chaînes. Il reste cependant à voir si ces derniers seront de nouveau candidats.

Source : Le Figaro

