Clin d’oeil : Uber Eats tape l’incruste dans une publicité Reef de Free, et c’est cocasse

Quand des notifications Uber Eats s’invitent soudainement dans les spots pub diffusés sur TF1. Reef n’est jamais très loin.

Buzzman se démarque et frappe encore. Ce dimanche 18 septembre sur TF1, l’agence de pub française créée en 2006, a fait étalage de toute sa créativité en matière de communication et de marketing, quitte à bouleverser légèrement les codes. Des notifications Uber Eats hilarantes sont alors apparues dans une succession de spots publicitaires de Burger King, Oasis, Extrême, Carte Noire, mais aussi de Reef, l’opérateur fictif de Free.

Tous ces annonceurs sont sans surprise clients de Buzzman. S’agissant d’Uber Eats, la marque “a son mot à dire sur tout ce qui se vend à la télé” a précisé l’agence à CBNews, “parce qu’on sait que ça arrive de craquer devant une pub, maintenant vous saurez qu’Uber Eats est là pour livrer chez vous, dîners, courses, café, glaces et bien d’autres choses“.

Du côté de Reef, rien n’est comestible mais la marque dispose d’une arme secrète, “un teeshirt offert” à tous ses faux abonnés. Uber Eats fait mieux avec “-20% sur votre prochaine commande avec le code TOUTAFAIT”.

On n'a pas tout compreef non plus 🧐 ..

— Reef ☎️ (@reef_telecom) September 18, 2022