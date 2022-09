Free apporte une modification dans ses offres pro

Dans sa nouvelle brochure tarifaire, Free Pro supprime une offre proposée, mais jamais mise en avant.

Lancée en mars 2021, Free Pro revendiquait un an après ses débuts près de 15 000 entreprises clientes à son offre 100% fibre adaptée aux petites et grandes entreprises, même si l’opérateur signe aujourd’hui avec de grands groupes. Le 23 août dernier, Free Pro dont l’ambition est de se lancer à l’avenir sur le marché italien, a revu sa brochure tarifaire, en atteste sur Twitter Tiino-X83, bien connu de la communauté Free. Dans cette nouvelle version, Free Pro supprime une offre dont il n’a jamais parlé, à savoir “la période initiale d’engagement” de 24 mois offrant les frais de mise en service soit une réduction de 50 € ou de 36 mois, cette fois avec un répéteur Wi-Fi Pro offert en plus d’une valeur de 40 €). Désormais, seule l’offre sans engagement est proposée.

Mis à jour de la brochure tarifaire Freebox Pro 23/08/2022 *Suppression de l’offre avec engagement 24 mois et 36 mois

*Modification mineurs de la mise en page pic.twitter.com/ClXvicZHrm — Tiino-X83 (@TiinoX83) September 19, 2022

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox