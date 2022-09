Il y a 20 ans aujourd’hui, naissait la Freebox, 1ère box triple play au monde

Il y a 20 ans, naissait la première box : La Freebox V1. Le 18 septembre 2002, SVM présentait la version 1 du boitier qui allait révolutionner le paysage ADSL français. A l’occasion de cet anniversaire Univers Freebox vous propose de revenir sur l’épopée de la création de la Freebox.





Le SET TOP BOX… Un concept pas si nouveau que cela

Si l’on effectue une recherche sommaire, on peut trouver des informations sur une certaine STB5. Cette dernière est mise au point par apple en 1996. Ce boitier utilise la technologie par cable. Il possédait un disque dur et avait comme ambition de proposer autre chose que de la télévision : VOD, services ajoutés : météo, bourse, etc.

LES PREMICES

En 1988, le DSL (Digital Subscriber Line) prend naissance dans les laboratoires de Bell Labs. Le but premier de cette technologie est la transmission de la télévision par la ligne téléphonique à un débit de 1,5 Mb/s.

D’un côté dix ans plus tard, France Télécom propose son offre netissimo 512 kb/s à quelques privilégiés sur Paris tout d’abord , et de l’autre une bande de trublions ne veut pas proposer uniquement de l’internet. Ils souhaitent revenir aux fondamentaux de la technologie pensée dix ans plus tôt chez Bell Labs. A ce titre, *Xavier Niel, Rani Assaf, *Michaël Boukobza et *Pierre Gohon vont frapper aux portes des équipementiers. Trop en avance leur demande apparaît saugrenue, voire irréalisable.

La TV par adsl, personne n’y croit, personne ne maîtrise la technologie. Les 4 hommes aimeraient un boitier qui puisse aussi bien permettre une connexion à internet, que diffuser de la télévision et de la voix…

Croyant qu’ils vont trouver ce qu’ils cherchent sur un autre continent, ils partent pour les Etats-Unis… Même résultat, aucune entreprise ne propose un équipement capable de répondre aux attentes de Free à part une : Next Level Communication. Cette société proposait des produits proche de ce que recherchait Free mais, la technologie employée était le VDSL. Cette société a été rachetée depuis par Motorola.

… ALLONS-Y NOUS MEME

C’est lors de la visite d’un parc d’attractions à Los Angeles (Universal Studios) que Xavier Niel – sur un escalator, 20 secondes après le départ – a l’idée folle mais géniale de se dire que si personne ne peut concevoir leur boitier et équipement, il va le faire lui-même…. Finalement “ce n’est qu’un PC, une Freebox… !” m’indique-t-il malicieusement. C’est de là que découle leur surnom “Fer à Souder”

L’escalateur sur lequel germa l’idée





Cela ne les empêche pas de d’em(de)baucher les ingénieurs capables de travailler sur ce projet.

Partant de ce principe, Free doit se rapprocher de grands groupes audiovisuels. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, Free montre l’intérêt de la TV par adsl à TF1 ! D’accord en trahison, les différents groupes remettent en question leurs partenariats. Télévision ADSL : un Dallas à la française titre le journal du net. Cette saga montre bien que Free était le seul et le premier sur la Télévision via adsl en 2000 : Lire l’avis du conseil de la concurence

LA MISE EN OEUVRE

Août 2000, les choses sérieuses commencent. De retour en France, Free doit se mettre au travail. Il convient tout d’abord de recruter, de faire face à l’incrédulité des vendeurs de composants, de développer une technologie de masse. Un des gros avantages de Free est de savoir exactement où il va.. FT à l’époque a construit son réseau sur la technologie ATM (beaucoup plus chère et moins adaptée aux multiservices). Apparue en 1998, beaucoup pensaient que l’intégration se ferait autour de cette norme. Le monde IP a perturbé cette progression, Free avait vu juste en se dotant d’un réseau tout IP dès le départ. Pour Free, c’est un choix logique car c’est leur “monde”.

Free se lance donc dans la construction de sa Freebox. Ils sont l’inventeur du concept “boîte”à tel point que la concurrence ne cherche plus à innover (malgré un service marketing) dans le nom de leurs modems dual play.





Boitier multiplay et DSLAMs associés construits en interne, voilà la pari fou dans lequel se lance la jeune entreprise. La Freebox embarque un noyau Linux. Rani Assaf est à l’origine de ce choix. Il y a deux flash, le premier est ineffaçable avec le logiciel de base (celui que l’on récupère après un hard reboot) et l’autre que l’on peut mettre à jour si nécessaire.

Free n’a pas de service marketing et ce sont les techniciens qui décident. Certains reprocheront le côté sobre de la V1/V2 mais Free est allé au plus simple. Pas de design pour les Freebox de V1 à V5. La première Freebox “designée” est arrivée avec la version 6 (Freebox Révolution) et Free a choisi le pape du design, Philippe Starck.

Le 31 juillet 2003 Free inaugure la téléphonie gratuite sur les fixes. Le 1er décembre 2003 de la même année, ce sera le lancement de Télévision par adsl. Rani Assaf* indique sur proxad.free.adsl.tv les villes ouvertes à cette technologie. Les premiers freenautes à en profiter se trouvaient à Paris, départements 92-93-94, Lyon, Grenoble, Aix, Nice, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Rennes, Caen, Rouen, Lille, Nancy, Strasbourg, Dijon, Besançon et Montpellier. Suivront de nombreuses innovations comme l’intégration du Wifi, la VOD, les jeux, l’enregistreur numérique, ou plus récemment les appels inclus vers les mobiles, Internet sur le téléviseur, le NAS ou encore l’intégration du lecteur Blu-ray.

Le DSL avait été conçu pour faire transiter de la télévision via la ligne téléphonique. Free a eu l’intelligence de s’en souvenir et le tempérament de se lancer dans cette aventure.

Premier opérateur à avoir lancé commercialement le concept de box, Free occupe la première place des opérateurs alternatifs sur un marché ultra concurrentiel. Avec la Freebox Révolution lancée il y a maintenant 12 ans, il garde encore malgré tout une longueur d’avance sur ses concurrents en termes de services.

En 2015, Free, qui avait toujours développé ses systèmes d’exploitation en interne, a fait une petite entorse à cette règle, en lançant une box sous Android TV : La Freebox Mini 4K.

Depuis, deux nouvelles Freebox ont vu le jour. Tout d’abord la Freebox Delta lancée le 4 septembre 2018, qui, avec son Player Devialet, devenait la première box avec système de son intégré, mais aussi l’assistant vocal Alexa mais aussi Netflix intégré dans l’offre.

La Freebox Pop a suivi très peu de temps après puisque Free l’a lancée en grande pompe le 7 juillet 2020. Elle aussi, comme la Freebox Mini 4K, tourne sous Android TV, et surtout intègre un répéteur Wifi et la nouvelle plateforme TV de Free à savoir OQee.

Une nouvelle Freebox est déjà dans les cartons de Free comme l’avait annoncé Xavier Niel, et on peut s’attendre encore à de nouvelles innovations….

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox