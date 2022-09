Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : lancement de fonctionnalités et améliorations en tout genre pour les abonnés Freebox, mise à jour des serveurs

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Free a lancé une nouvelle mise à jour 4.6.4 du serveur des Freebox Pop, Révolution et Delta. Cette nouvelle version apporte l’ajout de l’API de diagnostique lenteur qui permet d’exécuter des diagnostics sur un hôte sélectionné pour détecter les causes potentielles de dégradation du débit. Un problème d’imprimante en réseau observé depuis la dernière mise à jour firmware numérotée 4.6.3, a également été corrigé. Plus d’infos…

L’opérateur a également déployé une nouvelle version de son application Freebox Connect, qui permet de gérer simplement le wifi. Le menu pour vérifier l’état de votre connexion a été revu avec un nouvel outil de résolution de problème. Une nouvelle fonctionnalité « dépannage d’appareil lent » fait son apparition, elle est accessible lorsqu’aucun répéteur n’est connecté. Elle vous permet d’identifier les raisons entrainant des lenteurs sur l’appareil. Plus d’infos…

Une nouveauté bien pratique a débarqué cette semaine sur l’application Oqee sur iOS. L’opérateur de Xavier Niel a intégré la fonctionnalité Chromecast. Cette dernière permet, pour les iPhone et iPad tournant sous iOS 12 et versions plus récentes, de diffuser directement le contenu que vous regardez sur votre appareil mobile directement sur un téléviseur ou autre appareil compatible, tournant sous Android TV comme la Freebox mini 4K par exemple. Plus d’infos…

Abonnés Freebox : l’Apple TV passe à tvOS 16. Pas de grandes évolutions au programme,de nouvelles fonctionnalités et améliorations font leur apparition comme la prise en charge de l’audio spatial personnalisé, les Joy-Con et la manette Pro de la Nintendo Switch sont à présent pris en charge tout comme l’HDR10+ pour l’application Apple TV. Les profils utilisateurs dans les applications ont été améliorés grâce à une meilleure gestion du trousseau partagé, évitant de choisir le profil à chaque lancement d’application. Plus d’infos…

Freebox Files : Free a intégré un nouveau lecteur de musique pour tous sur iOS à travers une nouvelle mise à jour. Dans le même temps, un tuto “Lire mes fichiers sur mon Player Pop” a été intégré. Plus d’infos…

Freebox Pop, mini 4K et Apple TV : l’application France.tv lance une évolution. La publicité en début de lecture a été bloquée en cas de reprise d’une vidéo. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free Mobile : les nouveaux iPhone 14 et 14 Pro sont désormais disponibles à l’achat. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Free lance un nouveau concours réservé à ses abonnés mobile. Une PS5, un iPhone 13 et d’autres lots sont à gagner. Plus d’infos… Free a ouvert cette semaine sa 177e puis 178e boutique, à Paris pour la neuvième fois, et à Dax dans les Landes, une première. Plus d’infos…

