Free Mobile : les nouveaux iPhone 14 et 14 Pro sont désormais disponibles à l’achat

Présentés le 7 septembre, les iPhone 14 et 14 Pro et Pro Max sont à présent disponibles directement à l’achat dans la boutique en ligne de Free Mobile. Les précommandes sont terminées sauf pour l’iPhone 14 Plus.

Très chers sans grandes innovations, les nouveaux iPhone 14 devraient quoi qu’il en coûte se vendre comme des petits pains. Si Apple compte sur sa nouvelle formule d’achat en 24 fois sans frais pour faire passer la pilule, Free devrait aussi pouvoir écouler les stocks grâce à sa solution Free Flex.

Dans le détail, l’iPhone 14 est affiché à 1019 € dans sa version 128 Go. Avec Free Flex, 439€seront à verser à la commande puis 19€99/mois sur 24 mois. L’option d’achat s’élèvera ensuite à 100€. Le modèle 256 Go passe à 1149€. Plusieurs coloris sont disponibles comme bleu, Red, mauve, lumière stellaire et minuit. Quid de ses capacités, il embarque comme sa version Plus la puce A15 dédiée aux iPhones 13 Pro et des capteurs photos repensés pour optimiser la capture d’image, tant sur le capteur principal que pour les selfies. Du côté de la vidéo, un stabilisateur est intégré grâce au mode action. Côté design, assez peu de changement avec toujours une encoche.

Comme prévu, l’iPhone 14 Pro est armé pour séduire. Haut de gamme exige, c’est une toute nouvelle puce A16 Bionic de dernière génération qui est installée dans ces smartphones avec de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, une incrustation en haut de l’écran permettant d’avoir accès aux applications en fond, comme l’écoute de la musique ou les alertes… Une forme de multifonction, comme le fait Samsung sur certains modèles. Pour afficher cela, l’encoche a été réduite en une ellipse sur ces modèles. S’ajoute à cela une nouvelle caméra 48 Mpx.

Disponible en version 128 Go, 256 Go et 512 Go, l’iPhone 14 Pro est accessible à partir de 1329€ en achat comptant. Avec Free Flex, le mastodonte devient plus accessible à savoir 749€ en premier paiement puis 19€99/mois sur 24 mois. L’option d’achat est toujours de 100€. Cela peut prêter à sourire mais en ce qui concerne la version 512 Go, il faudra d’abord verser 1139 euros puis autant de mensualités. Les livraisons sont prévues à partir du 16 septembre.

Enfin l’iPhone 14 Pro Max et son grand écran bat tous les records. Pour l’acquérir, comptez 1479 euros en achat comptant dans sa version 128 Go, ou 1609 euros pour 256 Go ou encore 1869€ pour 512 Go. A titre d’exemple avec Free Flex, la version “la moins onéreuse”, revient à 899€ puis 19€99/mois sur 24 mois avec une option d’achat toujours à 100 €.

Pour s’offrir l’iPhone 14 Plus, et son écran de 6,7 pouces, il faudra débourser 1169€ pour la version 128 Go. Si vous souhaitez 256 Go de stockage, la facture grimpe à 1299€. Les premières livraisons sont attendues le 7 octobre, les précommandes sont toujours en cours.

