TF1 réclame des sommes dignes d’Universal et Sony selon Canal+, “ce n’est pas possible” explique Maxime Saada

Le dirigeant de Canal+ s’est de nouveau exprimé sur le conflit en cours avec TF1, pointant du doigt des exigences financières qu’il juge déraisonnable.

TF1 voudrait coûter aussi cher que des géants américains selon Canal+. Lors de la conférence de rentrée du groupe s’étant déroulée mercredi soir Maxime Saada, patron de la chaîne cryptée, a été questionné sur le conflit opposant la filiale de Vivendi à celle de Bouygues. Depuis deux semaines désormais, les chaînes du groupe TF1 ne sont en effet plus diffusées pour les abonnés Canal, suite à des négociations n’ayant pas abouti pour leur distribution.

Difficile ainsi de ne pas revenir sur le principal point d’achoppement entre les deux acteurs de l’audiovisuel français : les conditions financières demandées par TF1 pour la diffusion de ces chaînes. Le dirigeant de Canal a souligné que certains chiffres “fantaisistes” étaient apparus, maintenant que TF1 demandait “une augmentation de 50% de ce qu’on payait auparavant“. Une déclaration contestée par la Une.

Pour Maxime Saada et Canal, ce conflit est d’autant plus important alors que la fusion potentielle de TF1 et M6 est sur toutes les lèvres dans le milieu audiovisuel. “Si on commence à payer à des chaînes gratuites des sommes qui sont aujourd’hui consacrées à des programmes payants, on est en contradiction avec ce que nos abonnés souhaitent. Nos abonnés ne souhaitent pas payer pour des chaînes qui sont gratuites par ailleurs. Expliquer à quelqu’un que s’il n’est pas abonné à Canal, c’est gratuit et que s’il est abonné à Canal, ça devient payant, c’est incompréhensible pour lui” explique-t-il.

Dans cette optique, un exemple ressort en comparant avec des partenariats signés très récemment avec de grand groupes hollywoodiens : “les montants dont on nous parle, ce sont des montants qui sont comparables quand on dit qu’on a signé avec Sony et Universal. On parle de ces eaux-là. Ce n’est pas possible pour nous de s’engager dans une voie comme ça qui serait préjudiciable à un moment donné pour nos abonnés, d’une manière ou d’une autre” développe Maxime Saada.

L’affaire a été portée devant la justice par les deux acteurs, avec une proposition mardi dernier de rétablir au moins une diffusion temporaire pour les abonnés par satellite de Canal+ pendant une durée de 3 à 4 mois, le temps que les deux groupes réussissent à trouver un accord. Il reste à voir sir les deux groupes suivront cette suggestion du juge.

Source : Ozap

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox