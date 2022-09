Bouygues Telecom augmente le tarif de certains abonnés de longue date, sans compensation

Certains abonnés aux formules quadruple play de Bouygues Telecom reçoivent une mauvaise nouvelle par mail.

La fidélité ne paie pas forcément. Si vous êtes abonné à une offre ideo Sensation, vous pouvez recevoir un mail vous indiquant que votre forfait va augmenter de 4€. Si cela est plutôt fréquent chez Bouygues Telecom, l’opérateur veut souvent proposer cela comme un enrichissement de forfait avec des ajouts allant d’une option supplémentaire à davantage de data sur le forfait mobile, cette fois ce n’est pas le cas.

En effet, la journaliste et présentatrice de l’émission arrêt sur images Nassira El Moaddem a partagé son mail envoyé par son opérateur l’informant qu’à compter du 16 octobre prochain, 4€ supplémentaires seront prélevés sur son compte en banque. Aucune possibilité de refuser, Bouygues Telecom expliquant que cette augmentation s’inscrit dans “un contexte de hausse de nos coûts d’exploitation et de nos investissements dans les réseaux“.

Si certains acceptent l’augmentation, ce n’est pas le cas de cette abonnée qui a clairement exprimé son mécontentement, pointant du doigt le bénéfice réalisé par Bouygues Telecom.

Bonjour @bouyguestelecom. Je refuse que vous augmentiez le tarif de mon abonnement de 4 euros mensuels.

Vous avez réalisé un bénéfice net de 54 millions d'euros pour le seul premier trimestre 2022 grâce à nous. Puisez dedans ! pic.twitter.com/iROVaSOfLe — Nassira El Moaddem (@NassiraELM) September 15, 2022

D’autant plus que les offres idéo ont pris fin il y a longtemps, l’abonnement peut donc remonter à loin. Et un forfait sensation, à l’inverse des offres B&You plus attractive est généralement plus onéreux. A noter cependant que selon le code de la consommation, en cas de changement sur votre contrat, vous avez le droit de résilier sans aucun frais dans les 4 mois suivant la modification de votre offre.

En effet, ces pratiques sont légales. Selon la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les opérateurs ont le droit d’augmenter le prix des forfaits en respectant deux conditions. La première : prévenir un mois avant par courrier ou courriel. La seconde : l’amélioration de l’abonnement doit concerner seulement des services ayant trait aux télécoms comme les SMS illimités, plus de data ou un meilleur débit. En revanche, ils ne peuvent en aucun cas augmenter le prix du forfait pour une autre raison comme “une option musique, option télé, abonnement à un livre”. En cas d’augmentation pour un autre motif, l’abonné peut signaler cette hausse de forfait sur la plate-forme SignalConso mise en place par la Répression des fraudes. Sa situation sera alors examinée. Lors du lancement de la plate-forme, l’autorité a affirmé que les entreprises ayant reçu plusieurs signalements sans réagir seront dans leur viseur.

Si vous souhaitez signaler cette pratique ou une autre similaire de la part de votre opérateur, vous pouvez suivre notre tutoriel vidéo ci-dessous :

