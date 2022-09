Des détails sur la nouvelle mise à jour des Freebox

Une nouveauté apportée par la nouvelle mise à jour des Freebox.

Nous vous annoncions cet après midi que les boitiers serveurs de toutes les Freebox (Pop, Delta, mini 4K et Révolution) bénéficiaient d’une nouvelle mise à jour, estampillée 4.6.4. Cependant, et c’est plutôt rare, Free n’a toujours pas détaillé les apport de ce nouveau firmware.

Mais on peut compter sur la communauté des Freenautes, et en l’occurrence TiinoX83, pour découvrir les changements apportés. Selon notre petit fouineur préféré, cette nouvelle version apporte l’ajout de l’API de diagnostique lenteur qui permet d’exécuter des diagnostics sur un hôte sélectionné pour détecter les causes potentielles de dégradation du débit.

Il faudra cependant attendre que Free communique sur cette nouvelle version pour connaitre l’intégralité des évolutions qu’elle apporte.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox