Le WiFi 7 permettrait d’atteindre 5Gb/s en conditions réelles

Si le WiFi 6 et 6E ne sont pas encore généralisés dans le monde, les fabricants sont déjà en train de préparer le WiFi 7, qui promet des débits plutôt impressionnants.

Une démonstration assez forte avec un débit deux fois plus important que celui du WiFi 6E. Intel et Broadcom, parmi les plus gros fournisseurs de processeurs des smartphones ou ordinateurs, viennent de publier les premier résultats de leurs tests du WiFi 7.

Un débit de 5.06 Gb/s a ainsi été observé entre “un ordinateur Intel Core doté d’une solution WiFi 7” et “un point d’accès Broadcom WiFi 7”. Si l’on est loin des performances théoriques de 30 Gb/s de la norme, la différence avec les standards actuellement proposés sur le marché est notable. Intel et Brodacom ont en effet également montré la bande-passante en WiFi 6 atteignant environ 1 Gb/s et en WiFi 6E, on atteint “seulement” 2.5 Gb/s.

Parmi les nouveautés permettant ce type de performance, l’utilisation de canaux très larges de 320 MHz dans la bande 6 GHz, ainsi que de l’un nouveau système de modulation 4K QAM. De plus, le WiFi 7 permet une connexion simultanée sur plusieurs plages de fréquences différentes et il améliore l’utilisation des canaux, sans oublier la promesse d’une latence réduite.

On peut alors imaginer des usages bien plus poussés comme le streaming vidéo 1K ou le futur de la réalité augmentée, ou même du gaming en WiFi. “Le Wi-Fi 7 est le protocole wifi le plus puissant et capable à ce jour, et il permettra à la wifi d’épouser toutes les applications les plus exigeantes dans les marchés consommateur et verticaux avec le plus haut niveau de déterminisme jamais atteint jusqu’ici” explique le directeur de la recherche chez IDC, Phil Solis.

Il faudra cependant encore patienter, puisque les premiers appareils compatibles n’arriveront que d’ici l’année prochaine.

Source : Presse-citron

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox